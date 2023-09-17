نجمة الصباح تظهر في السماء غدا.. شاهدوها

يظهر كوكب الزهرة صبيحة غدا الإثنين 18 سبتمبر، في أقصى درجات لمعانه، في ظهوره الصباحي، ويطلق عليه "نجمة الصباح" ويبلغ لمعانه (- 4.6) ما يعني بأنه سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى، وهي واحدة من أجمل المشاهد التي ترى بالعين المجردة قبل شروق الشمس بسماء الوطن العربي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب الزهرة يرصد بإتجاه الأفق الشرقي قبل الفجر بقليل منخفضًا في السماء في أي ليلة صافية، ويحدث أقصى لمعان لكوكب الزهرة بعد حوالي الشهر من وصوله إلى الاقتران السفلي في 13 اغسطس الماضي، وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية.

وأوضحت الجمعية، أن كوكب الزهرة يعرف كثالث المع جسم بعد الشمس والقمر، إلا أنه سيتفوق على نفسه الآن، ويكون أكثر اشراقاً بمرتين ونصف، ومن المفارقات أن الكوكب يكون في قمة لمعانه، عندما تكون إضاءة قرصه مضاء بنسبة 25 ٪ فقط بضوء الشمس وليس مضاء بالكامل والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في هذا الوقت.

ويكون قرص كوكب الزهرة مضاء بالكامل، عندما يقع الكوكب بعيدا عن الكرة الأرضية في الجانب الآخر من الشمس، وفي ذلك الوقت يكون حجم قرصه الظاهري صغير .

يذكر أنه في العصور القديمة أطلق على كوكب الزهرة تسمية (هيسبيروس) عندما شوهد في سماء المساء و (فسبورس) عندما شوهد في سماء الفجر، ومن غير المعروف اذا كانوا عرفوا بأنهما جسم واحد .

ويظهر كوكب الزهرة فيما تبقى من شهر سبتمبر كهلال، عند رصده بواسطة التلسكوب، ويكون جانبه النهاري بعيدًا عنا الآن ويمكن إستخدام منظار جيد التركيز لرؤية هلال الزهرة، ولكن يوما بعد يوم سيزداد حجم هلال الزهرة وسيُظهر لنا المزيد من وجهه المضيء.