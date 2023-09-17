كلوب يتغنى بـ محمد صلاح وسر الفوز على وولفرهامبتون

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن محمد صلاح النجم المصري والريدزبعد مواجهة وولفرهامبتون.

صلاح

وأثنى كلوب بمستوى المميز الذي ظهر عليه النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، خلال مواجهة وولفرهامبتون، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال يورجن كلوب،: تأثير محمد صلاح لا يصدق، لقد شارك في كل شيء، لم يكن رائعًا في الشوط الأول ولكن مرة أخرى بطريقة لعب جديدة ورأيناه وهو لاعب محوري بالتأكيد بالنسبة لنا، دائمًا ما يتواجد عندما تحتاج إليه مثل الجميع، تألق في الشوط الثاني، من الجيد حقًا ذلك.

وأضاف: لم نكن جاهزين في الشوط الأول بشكل واضح، لكن وولفرهامبتون قدم أداءً جيدًا، قد يتضح ذلك في لقطات عندما دخلوا بثلاث لاعبين لمنطقة الجزاء ولم نتواجد.

وقال:عملت مع بعض اللاعبين لسبعة أو ثمانية أسابيع ومع بعضهم لفترة أطول وأعرف متى يكونوا على ما يرام، لم يتمكنوا من ذلك في لحظات كثيرة. لقد رأيت ذلك مع ماكا، ورأيته مع لاعبين آخرين، ولم يظهروا جيدًا".

وواصل: من الواضح أن شوطي المباراة كانا مختلفين تمامًا، لقد بدا الأمر أسهل لنا كثيرًا في الشوط الثاني، قد لعب ولفرهامبتون شوطًا أولًا رائعًا، ونحن كنا سيئين حقًا.

واختتم: نتيجة 3/1، لم أتوقعها بعد 20 دقيقة وربما ليس في الشوط الأول، لكن خلال الشوط الثاني كنا نستحق النتيجة، وهذا جيد.