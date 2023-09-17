وزير التنمية المحلية يشيد بجهود محافظ جنوب سيناء في المشروعات التنموية

أشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالجهود التى تبذلها محافظة جنوب سيناء، لتنفيذ كافة المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة، والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية .

ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من كافة إجراءات الطرح للمشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري بكافة مدن المحافظة، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، لتحسين الخدمات التي تقدم هم بمختلف المجالات.

وأشار " فودة " إلى أنه جرى افتتاح معرض " أهلا مدارس" بمدينة شرم الشيخ، الذي أقيم بالتنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة ووزارة التموين، لتوفير كافة مستلزمات المدارس من زى مدرسي، وحقائب، وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة، وفي متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين.