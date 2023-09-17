تنسيق الأزهر.. كليات وفصول جديدة بالجامعة هذا العام 2023 -2024

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة.

وأوضح أن هذه الفصول كالتالي:

فصول كلية التمريض بنات دمياط

فصول كلية التمريض بنات اسيوط

فصول كلية الهندسة بنات قنا

فصول كلية زراعة بنات القاهرة

فصول كلية البنات الازهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة اسلامية.

كلية التمريض بالنسبة المئوية

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة

89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط

89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط

خطوات الالتحاق بالكليات

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أن الطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية علي فوري علي كود خدمة ٦٤٥٢

2- الدخول علي الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

3- التوجة الي الكلية لتقديم الملف.