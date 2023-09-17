إحباط ترويج وبيع كمية من الحشيش في الإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالإسماعيلية بقصد الإتجار.

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (عاطل –مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبحوزته(كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام -مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.