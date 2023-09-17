البورصة تربح 12.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم وسط مشتريات محلية وعربية
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات عربية ومصرية.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 12.2 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.326.5 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 19668 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3854 نقطة.
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5682 نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين وبلغت صافي مشترياتهم 45 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2 مليار جنيه.