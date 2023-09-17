الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تستضيف قلعة ديزني في موسم الرياض 2023

قلعة ديزني
قلعة ديزني

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته في 28 أكتوبر المقبل.

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 قلعة ديزني

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن هذه الخطوة، حيث قال إن قلعة ديزني ستكون وجهة ترفيهية عالمية في الرياض، وستقدم تجربة فريدة من نوعها للزوار من جميع أنحاء العالم.

وأضاف آل الشيخ أن موسم الرياض 2023 سيضم أيضًا عددًا من الفعاليات الكبرى ذات الطابع العالمي، مثل متحف وتجربة CR7، وتجربة 433 العالمية، وعالم باربي.

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ويهدف موسم الرياض في نسخته الرابعة إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ودعم ما يقرب من 2000 شركة محلية ودولية، وتقديم تجارب ترفيهية مساحتها أكثر من 7 مليون متر مربع حول العالم.

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