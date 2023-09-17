الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحضور عدد من وزيرات المرأة وعضوات البرلمان بالدول العربية غداً..

رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

 تعقد المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور عدد من وزيرات المرأة وعضوات البرلمان بالدول العربية الأعضاء بمنظمة المرأة العربية، الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول: "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، حيث تنطلق فعالياته غداً الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 بالقاهرة، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.  

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57357 ترفع شعار "إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم"

يتركز الحوار حول الوضع القائم للمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، ويتوزع النقاش على جلسات عمل تضم ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وعضوات البرلمان، وممثلي المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ووممثلي منظمات المجتمع المدني العربي، بالإضافة إلى جلسات عمل أخرى تُناقش زوايا مختلفة من الموضوع ويقوم بعرضها عدد من الخبراء العرب والدوليين.

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