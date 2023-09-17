رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

بحضور عدد من وزيرات المرأة وعضوات البرلمان بالدول العربية غداً..

تعقد المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور عدد من وزيرات المرأة وعضوات البرلمان بالدول العربية الأعضاء بمنظمة المرأة العربية، الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول: "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، حيث تنطلق فعالياته غداً الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 بالقاهرة، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

يتركز الحوار حول الوضع القائم للمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، ويتوزع النقاش على جلسات عمل تضم ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وعضوات البرلمان، وممثلي المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ووممثلي منظمات المجتمع المدني العربي، بالإضافة إلى جلسات عمل أخرى تُناقش زوايا مختلفة من الموضوع ويقوم بعرضها عدد من الخبراء العرب والدوليين.