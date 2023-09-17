بالدرجات.. تنسيق كليات القمة للعلمي بنات بجامعة الأزهر 2023 - 2024
أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامه داود رئيس الجامعة، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م.
وقال الدكتور سلامة داود، إن عدد المتقدمين للتنسيق هذا العام بلغ ٧٢١٣٠.
نتيجة تنسيق كليات القمة للبنات علمي
الطب
كلية الطب بنات بالقاهرة 625 درجة
كلية الطب بنات دمياط 620 درجة
كلية الطب بنات أسيوط 616 درجة
طب الأسنان
كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة 615 درجة
الصيدلة
كلية الصيدلة بنات بالقاهرة 608 درجة
كلية الصيدلة بنات بأسيوط 603 درجة
الهندسة
كلية الهندسة بنات بالقاهرة 593 درجة
كلية الهندسة بنات قنا 591 درجة
التمريض
كلية التمريض بنات بالقاهرة 588 درجة
كلية التمريض بنات بدمياط 584 درجة
كلية التمريض بنات أسيوط 581 درجة
النتيجة بالنسبة المئوية
96.15 لكلية الطب للبنات بالقاهرة
95.38 لكية الطب للبنات بدمياط
94.77 لكلية الطب للبنات بأسيوط
كليات الهندسة
النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية
91.23 كلية الهندسة للبنات بالقاهرة
90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا
كليات الصيدلة
النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية
93.54 كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة
92.77 كلية الصيدلة للبنات بأسيوط
كلية التمريض
النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية
90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة
89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط
89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط