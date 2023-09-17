بالدرجات.. تنسيق كليات القمة للعلمي بنات بجامعة الأزهر 2023 - 2024

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامه داود رئيس الجامعة، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م.

وقال الدكتور سلامة داود، إن عدد المتقدمين للتنسيق هذا العام بلغ ٧٢١٣٠.

نتيجة تنسيق كليات القمة للبنات علمي

الطب

جامعة الأزهر الشريف

كلية الطب بنات بالقاهرة 625 درجة

كلية الطب بنات دمياط 620 درجة

كلية الطب بنات أسيوط 616 درجة

طب الأسنان

كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة 615 درجة

الصيدلة

كلية الصيدلة بنات بالقاهرة 608 درجة

كلية الصيدلة بنات بأسيوط 603 درجة

الهندسة

كلية الهندسة بنات بالقاهرة 593 درجة

كلية الهندسة بنات قنا 591 درجة

التمريض

كلية التمريض بنات بالقاهرة 588 درجة

كلية التمريض بنات بدمياط 584 درجة

كلية التمريض بنات أسيوط 581 درجة

النتيجة بالنسبة المئوية

96.15 لكلية الطب للبنات بالقاهرة

95.38 لكية الطب للبنات بدمياط

94.77 لكلية الطب للبنات بأسيوط

كليات الهندسة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

91.23 كلية الهندسة للبنات بالقاهرة

90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا

كليات الصيدلة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

93.54 كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة

92.77 كلية الصيدلة للبنات بأسيوط



كلية التمريض

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة

89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط

89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط