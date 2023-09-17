رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعات الشعب والبرامج والمنشآت وشئون التدريس

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، اجتماعات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة لجنة المنشآت الجامعية لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للشعب، وأعضاء مجالس الادارات

واستهل اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج جلسته بتقديم التهنئة بمناسبة قرب بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024 وعرض ما تم تنفيذه استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد، وعرض ما تم من خطوات في اطار الاعداد للنظام الالكتروني الجديد.

وخلال اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، تم مناقشة المذكرات الواردة من الإدارة العامة للشئون الهندسية بشأن أعمال الصيانة التي تمت لعدد من المباني، وإنشاء عدد من المعامل البحثية.

وفي سياق منفصل ناقش اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة