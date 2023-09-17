46 % تراجعًا في أرباح القلعة نصف السنوية

تراجعت ارباح شركة القلعة للاستشارات المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 46% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 4.59 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 8.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 57.94 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 45.66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تكلفة إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.77 مليار جنيه، مقابل 33.89 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، بلغت خسائر القلعة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.28 مليار جنيه، مقابل 425.16 مليون جنيه خسائر في النصف المقارن من 2022.