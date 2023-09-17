نتيجة تنسيق كليات الطب بجامعة الأزهر للعام الجامعي 2023/ 2024

أعلن الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق ٧٢١٣٠.

نتيجة تنسيق كليات الطب

وأشار "داود" إلى أن النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول بكليات الطب للبنين والبنات جاءت كالتالي

96.15 كلية الطب للبنين بالقاهرة ولكلية الطب للبنات بالقاهرة

95.38 كلية الطب للبنين بدمياط ولكلية الطب للبنات بدمياط

94.77 كلية الطب للبنين بأسيوط ولكلية الطب للبنات بأسيوط.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر

وكان وقد أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن الثلاثاء الماضي كان آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024).

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة التنسيق في سطور:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

اختيار أيقونة تنسيق الأزهر

تحديد الشعبة الدراسية

كتابة البيانات الخاصة بكل طالب كاملة

تسجيل رقم الجلوس

تسجيل الرقم السري

الضغط على كلمة إستعلام

تظهر أمام الطالب اسم الكلية المرشح لها، ثم تضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

وقد تم فتح باب تسجيل الرغبات فى تنسيق الثانوية الأزهرية أمام الطلاب منذ يوم 20 اغسطس الماضي واستمر حتى 5 سبتمبر من هذا الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

(6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

(3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق