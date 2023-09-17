الانتهاء من أول ساحة انتظار إلكترونية بالإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية المحافظة على الأراضي المملوكة للمحافظة والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، تم تنفيذ أول ساحة للانتظار بمنطقة الموقف الجديد تحت إشراف استشاري التخطيط المروري للمحافظة، وذلك ضمن مجموعة ساحات تم طرحها في مزاد علني؛ تفعيلًا لقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن استغلال الأراضي الفضاء داخل الكتل السكانية كأماكن انتظار.

وتستوعب الساحة التي تبلغ مساحتها ٤٠٠٠ متر، والمقامة بمنطقة الموقف الجديد بمدينة الإسماعيلية نحو ٢٠٠ سيارة، وتم تحديد سعر انتظار السيارة في الساعة بمقدار ٥ جنيهات.

وتم تجهيز الساحة على أحدث نظام لتحكم في انتظار السيارات وعدد الساعات ومقابل الانتظار.

وتهدف ساحات الانتظار بصفة عامة إلى عدم الانتظار بالشوارع والمحاور والتي تسبب ارتباك واختناقات مرورية ينتج عنها حوادث أو إبطاء في الحركة المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على السيارات من السطو أو السرقة؛ حيث أن الساحة مزودة بأفراد أمن وكاميرات مراقبة وإضاءة ومسموح بعمل اشتراكات للمواطنين والمبيت.



ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، نظرًا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.