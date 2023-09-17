مايا مرسي: سيدات الصعيد على مدار التاريخ هن الوتد الأساسي للدولة المصرية

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم باللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك خلال الزيارة التى قامت بها رئيسة المجلس إلى محافظة اسيوط لتفقد مجموعة من الأنشطة التى ينفذها المجلس بالمحافظة في ضوء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وحملة " بلدى أمانة" ، يرافقها كل من النائبة سناء السعيد والمهندس عمرو سليمان عضوي المجلس والسيدة فردريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصروالسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة.

تقدمت الدكتورة مايا بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها في كل المجالات والمساندة لوصولها لكل المواقع القيادية مشيرة إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني وحق أساسي لها.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى السيد اللواء عصام سعد على مجهوداته وإيمانه بملف تمكين المرأة، مشيرة إلى الدور المنتظر لرعاية السيد المحافظ لبرنامج نورة لتمكين الفتيات بتخريج أول دفعة من الفتيات على مستوى جمهورية مصر العربية من قلب الصعيد بمحافظة أسيوط. ‏

وأعربت الدكتورة مايا عن بالغ سعادتها بوصول مشروع تحويشة ( مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي) إلى القرى المختلفة بمحافظات حياة كريمة مثل قرى مركز ساحل سليم، مشيرة أن السيدات بالقرى يستطعن أن يدخرن أموالهن بطريقة إليكترونية من خلال تطبيق تحويشة الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية.

كما أكدت سيدات الصعيد على مدار التاريخ هن الوتد الأساسي للدولة المصرية.

ومن جانبه تقدم السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها لزيارة المحافظة الأمر الذي يعطى الدافع القوي لتسخير المجهودات لخدمة قضايا المرأة.

وأشار إلى أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على الحرف التراثية يأتي ضمن أولويات المحافظة حيث تقوم المحافظة بإقامة المعارض لتوفير التسويق المناسب لمنتجات السيدات ومؤكدا أهمية هذا الملف للحد من ظاهرة الزواج المبكر وحل مشكلة القضية السكانية كما أشار إلى مجموعة من الخدمات المقدمة فى قرى حياه كريمة، لافتاً أن المحافظة بصدد الانتهاء من مركز كبير للحرف اليدوية التابعة لقرية الشامية بمركز ساحل سليم.