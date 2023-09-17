القبض على متهمين بغسل 75 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل

75 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهمامعلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرةومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهماالإجرامىعن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (75مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.