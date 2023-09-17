قطع المياه عن الشنطور ومازورة ببني سويف لرفع كفاءة محطة الشيخ عابد بسمسطا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه تقرر قطع المياه عن قريتي الشنطور ومازورة بمركز سمسطا، وذلك اعتبارًا من الساعة الــــ ـ10 مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر الجاري و حتى الـساعة 1 صباح غد الإثنين وذلك للقيام بأعمال تركيب طلمبات بمحطة الشيخ عابد.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطوير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.