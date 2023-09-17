وزير النقل: محطات القطار الكهربائي بالصعيد ستكون قريبة من الكتلة السكنية

اطلع وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، ومحافظ قنا أشرف الداودي ونائب المحافظ الدكتور حازم عمر، اليوم الأحد، على إنشاءات محطات القطار الكهربائي بمحيط محافظة قنا.

عاين وزير النقل ومرافقيه، محطة قنا التبادلية بمنطقة الصالحية ضمن مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع " أكتوبر /الأقصر / اسوان/ ابوسمبل " ، حيث تمت مراعاة أن تكون موقع المحطات بصفة عامة قريبة من الطرق والأماكن السكنية لخدمة سكان محافظات الصعيد.

واطلع على عدد من المواقع ضمن مسار الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع ( قنا - الغردقة - سفاجا وذلك للربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

وقال المحافظ، إن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاق التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر.

وزير النقل يطلع على الإنشاءات

ونوه المحافظ، إلى أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

وأورد المحافظ، أن المحافظة تشهد حاليا طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية، لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الارتقاء بها، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة، لتسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين .

وأضاف أن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يسهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شبكة سكك حديدية صديقة للبيئة..

ومنظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، وبالتالى ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، من خلال شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية.