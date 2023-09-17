دورة تدريبية للعمال الجدد الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل بأوقاف سوهاج

اجتمع فضيلة الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، بالمجموعة الثانية من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن انعقاد دورة تدريبية للعمال الجدد، وفي بداية الإجتماع هنأ فضيلة الدكتور محمد حسني العمال بقبولهم وتشريفهم بخدمة بيوت الله جل وعلا، مؤكداً أن خدمة بيوت الله عز وجل، شرف وعمارتها وصيانتها ونظافتها أمر نتقرب به إلى الله تعالى، وأن خدمة بيوت الله هبة من الله لنا.



وخلال الإجتماع أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن إعمار بيوت الله (عز وجل) يتم بما يليق بمكانة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وأن وزارة الأوقاف تعيش عصرها الذهبي تحت توجيهات قيادة حكيمة وأن الوقت وقت يثمن فيه الإجتهاد والعمل وأن كل منهم يجب أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل والنحو الأتم وأن من يعمل سيتم مكافأته وتقديره ومن يهمل ويتهاون فى تأدية عمله وخدمة بيوت الله سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضده .

كما تحدث فضيلة الشيخ صلاح محمد بريقى مدير الدعوة للعمل الجدد وطالبهم بالتعاون وتنفيذ التعليمات وأن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا أو يخرج على مقتضى الواجب فى تكاليف وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنباً شرعياً قبل أن يكون ذنباً إدارياً يستوجب تأديبة كما أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذى يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه .

وفي كلمة فضيلة الشيخ عبدالصبور أحمد عامر مدير المكتب الفني وجه الشكر للجميع وحثهم على الإتقان فى العمل والإجتهاد من أجل رضا الله قبل المجتمع داعياً الله لهم التوفيق والسداد .

حضر فعاليات الإجتماع فضيلة الشيخ حاتم الكاملي عضو المكتب الفني وأعضاء مكتب التدريب بالعمري ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية محمود العجوز والمنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج الشيخ محمود أبوعقيل .