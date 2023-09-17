العرفة للاستثمارات تقلص خسائرها 67% خلال النصف الأول

قلصت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، خلال النصف الأول من العام المالي للشركة، خسائرها بنسبة 67% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت خسائر بلغت 1.46 مليون دولار خلال الفترة من فبراير الماضي حتى يوليو 2023، مقابل خسائر بلغت 4.48 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة (فبراير - يوليو 2023) إلى 108 مليون دولار، مقابل 110.78 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة (فبراير - يوليو 2023) تراجعت خسائر الشركة إلى 3.59 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 13.83 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022.