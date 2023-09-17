لا تدفع رحلات أوبر بحسابك البنكي نهائيًا.. هل أغلقت الشركة حسابها في مصر

حذر عملاء أوبر من الدفع بالكروت الائتمانية، موضحين أن الشركة تحصل رسوم الرحلات بالدولار وليس بالجنيه المصري.

قال أحمد شوقي موسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ماحدش يدفع لأوبر بكروت الإتمان. أوبر قفلت حساباتها في مصر وبتحول فلوسها بالدولار على حساب العملاء”.

أضاف: “لما العميل بيدفع بكارت إئتمان Credit Card التحصيل بيتم بالدولار في بنك في لاجوس نيجيريا والبنك المصري بيحصل من العميل مصاريف تحويل عملة كإنه اشترى من الخارج أو استخدم الكارت خارج مصر”.

تابع: “ده حصل معايا ومع ناس تانية والبنك قال لي إن أوبر قفلو حساباتهم البنكية في مصر وبيحصلو بالدولار من خارج مصر. أنا حالياً بتخذ الإجراءات القانونية ضد أوبر وضد البنك”.

قال عميل آخر يدعى كريم رزق: “الناس اللي بتدفع اوبر بال credit card أو debit card تاخد بالها إن أوبر بقالها كذه أسبوع بتحول على حسابهم الدولي بره مصر ف بيتخصم ١٠% زيادة عمولة تدبير عملة (Foreign Exchange Fees) و فيه حد سأل في البنك قالوله انهم قفلوا حساباتهم في البنوك المصرية و بيتحول كله بره و للاسف مفيش اي تنبيه جوه ال application على موضوع العملة ده”.

تابع: “الرسالة اللي بتجيلك على الموبايل بالسحب مش هيبان فيها غير المبلغ الصح لكن لو دخلت على ابلكيشن البنك هتلاقي مبلغ تحت مسمى Foreign Exchange Fees مسحوب”.

أضاف: “عموما للأمان شيلوا ال credit card و ال debit card من الـ application لحد ما يتم حل المشكلة دي او استخدموا application تاني لحد ما الشركة تعلن عن حل الموضوع ده”.

لم ترد شركة أوبر مصر حتى الآن على هذه الأزمة، ولكن نشر أحد العملاء صورة لرسالة الدعم الفني الخاص بالشركة.