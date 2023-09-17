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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل مهرجان الغردقة لسينما الشباب (فيديو)

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن السيد محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بدء فعاليات الدورة الأولى للمهرجان في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الحالي، ومن المتوقع أن يشارك في المهرجان ممثلون من 28 دولة مختلفة حول العالم.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” على قناة “ten”، أن اختيار مدينة الغردقة لاستضافة المهرجان جاء بسبب شعبيتها وسحرها السياحي، والتي ستسهم في جذب الانتباه وتعزيز التسويق للمهرجان.

وأكد أن المهرجان يتمتع بكل المقومات التي تؤهله ليكون مناسبة عالمية، مضيفا أنه يتم التحضير لافتتاح ساحر ومهيب يليق بمصر، حيث يتم تجهيز مسرح كبير في مارينا الغردقة داخل البحر.

فنانون سيحضرون مهرجان الغردقة

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري في المهرجان، بما في ذلك الفنان هاني سلامة والنجم حسين فهمي والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وسيشهد المهرجان عروضًا سينمائية متنوعة تعكس تنوع الثقافات والمواهب الشبابية حول العالم.

وينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب بواسطة مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، وتتولى وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر رعاية هذا الحدث السينمائي المهم.

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