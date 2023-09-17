وزارة العمل : تدريب شباب الأقصر على مهنة "الفندقة"

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر إنتهت من التدريب المهنى على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين ، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين بفندق هيلتون الأقصر ، واستكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية ، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي ، فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع ، تنقسم الي 4 اسابيع بمركز التدريب المهني ، واسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر،.كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات ، ومنوهاً إلى أن مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر ، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.