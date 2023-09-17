"الافكار وسياقاتها.. التاريخ الخفى للافكار " ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. غداً

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "الافكار وسياقاتها التاريخ الخفى للافكار "، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الاثنين 18 سبتمبر بمقر المكتبة .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة، إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

ويمتد تاريخ مكتبة مصر الجديدة إلى عهد الملك فاروق الذى وضع حجر الأساس للمكتبة في 20 نوفمبر 1945، وسميت فى ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة وقام الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20 نوفمبر 1946، وفى عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة احياء المكتبة بتصميم جديد تم افتتاحها فى 27/6/1984 وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.

وفى عام 1986م تم إنشاء نادى السينما بالمكتبة وفى عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وفى عام 1997 تم انشاء المقهى الثقافي، وفى عام 1998م، تم انشاء قاعات الأنشطة، وفى عام 2003 تم إنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل ومركز للكمبيوتر كما تم إنشاء مركز للغات عام 2003، كذلك قامت الجمعية بتجديد مبنى المكتبة عام 2009.