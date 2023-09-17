عاجل
زلزال بقوة 2 .3 درجة يضرب ولاية قالمة في الجزائر
الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معهد تكنولوجيا الأغذية يواصل تدريب طلاب الجامعات المصرية مجانًا

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

يواصل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية تدريب طلاب الجامعات المصرية مجانًا، وذلك في إطار سعيه لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل في مجال تصنيع الأغذية وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية.

المعهد يستقبل 95 طالبًا وطالبة 

وأوضح الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، أن المعهد استقبل 95 طالبًا وطالبة من كليات الزراعة من عدة جامعات، بالإضافة إلى كلية العلوم قسم الكيمياء الحيوية بجامعة حلوان وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، لتدريبهم لمدة 10 أيام.

txt

وزير الزراعة ونائب وزير الجمارك الصيني يوقعان مذكرة تفاهم لتصدير المانجو

وأضاف عرفات أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات وتدريبات عملية في مجال تصنيع الأغذية، حيث يتم التعرف على طرق حفظ الأغذية التقليدية والحديثة، وتقليل الفاقد من الغذاء، واستخدام مخلفات مصانع الأغذية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات الكيميائية والبيولوجية والحسية على الأغذية.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة في مجال تصنيع الأغذية وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية، وذلك للمساهمة في النهوض بقطاع التصنيع الغذائي في مصر.

txt

استجابة لحملة الوفد الزراعة: مد صرف الأسمدة الكيماوية بقنا

وفيما يلي أهم المعلومات حول البرنامج التدريبي:

  • عدد الطلاب المشاركين: 95 طالبًا وطالبة
  • مدة التدريب: 10 أيام
  • الجامعات المشاركة: القاهرة - عين شمس - بنى سويف – أسوان – الزقازيق – الأزهر– بنها - حلوان - 6 أكتوبر التكنولوجية
  • المجالات التدريبية: تصنيع الزيوت والدهون، اللحوم والأسماك، الحاصلات البستانية، الأغذية الخاصة والتغذية، الألبان ومنتجاتها، المحاصيل الحقلية، الخبز والمعجنات، هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف

مواد متعلقة

وزير الزراعة ونائب وزير الجمارك الصيني يوقعان مذكرة تفاهم لتصدير المانجو

الصين تستعرض تجاربها الذكية في الزراعة و" المنظمة العربية " تتعاون معها

استجابة لحملة الوفد الزراعة: مد صرف الأسمدة الكيماوية بقنا
الجريدة الورقية