معهد تكنولوجيا الأغذية يواصل تدريب طلاب الجامعات المصرية مجانًا

يواصل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية تدريب طلاب الجامعات المصرية مجانًا، وذلك في إطار سعيه لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل في مجال تصنيع الأغذية وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية.

المعهد يستقبل 95 طالبًا وطالبة

وأوضح الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، أن المعهد استقبل 95 طالبًا وطالبة من كليات الزراعة من عدة جامعات، بالإضافة إلى كلية العلوم قسم الكيمياء الحيوية بجامعة حلوان وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، لتدريبهم لمدة 10 أيام.

وأضاف عرفات أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات وتدريبات عملية في مجال تصنيع الأغذية، حيث يتم التعرف على طرق حفظ الأغذية التقليدية والحديثة، وتقليل الفاقد من الغذاء، واستخدام مخلفات مصانع الأغذية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات الكيميائية والبيولوجية والحسية على الأغذية.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة في مجال تصنيع الأغذية وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية، وذلك للمساهمة في النهوض بقطاع التصنيع الغذائي في مصر.

وفيما يلي أهم المعلومات حول البرنامج التدريبي: