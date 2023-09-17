الزراعة تكشف أهمية قرار الإعفاء من الفوائد والغرامات

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس، ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المزارعين.

الإعفاءات تشمل 80 ألف

وأوضح القرش أن الإعفاءات تشمل 80 ألف مستفيد من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذين لديهم تعثرات تجاوزت 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة هي جهة ولاية للعديد من الأراضي، وتمنح الأفراد قطع أراضي بنظم أقساط وآلية سداد معينة، والبعض كان يتأخر في السداد وتحدث تراكمات، مما أدى إلى وجود غرامات ومبالغ متأخرة، وهذه المبالغ سيتم الإعفاء عنها.

وأضاف القرش أن البنك الزراعي المصري سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات.