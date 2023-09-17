دودج تدخل عالم ببجي موبايل مع إصدارات تشالنجر وتشارجر وهورنت

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، عن شراكتها مع دودج، العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة للسيارات الرياضية والتي تتمتع بتاريخ حافل في تصنيع السيارات التي تجمع بين القوة والأداء والأناقة. وبعد تعاونهما الناجح في منطقتيّ أمريكا الشمالية والجنوبية عام 2022، سيرتقي التعاون الجديد بمستوى التوقعات وسيوفر للاعبين في جميع أنحاء العالم فرصة قيادة ثلاث سيارات غيّرت مسار القيادة في العالم وأسهمت بتعريف هوية السيارات الرياضية.

يستمر التعاون حتى 6 نوفمبر، كما يشهد إطلاق ثلاثة من طرازات دودج القوية داخل لعبة ببجي موبايل، والتي ستتاح بمجموعة ألوان حصرية للعبة. وسيتمكن اللاعبون من الانغماس في عالم دودج وتجربة طرازات دودج عالية الأداء Dodge Challenger SRT Hellcat و Dodge Charger SRT Hellcatاللتَين سُميتا تبعاً للزئير المميز لمحركهما، إضافةً إلى طراز Hornet الفريد وصغير الحجم.

ستتوفر سيارة Dodge Challenger SRT Hellcat بخيارات ألوان Blaze وLime الزاهية، كما ستتوفر سيارة Dodge Challenger SRT Hellcat Jailbreak بلون Hellfire الملتهب. وستكون سيارة Dodge Charger SRT Hellcat متوفرة بلونيّ Tuscan Torque وFuchsia، إضافةً إلى سيارة Dodge Charger SRT Hellcat JailBreak التي ستظهر بلون Violet Venom المميز.

سيضم التعاون أيضاً سيارة Dodge Hornet GLH المعروفة بنظام التعليق المنخفض والعادم المحدّث، بخيارات ألوان Redline وSunburst وScarlet Sting.

وبانتظار اللاعبين تجربة مشوقة سيتمكنون خلالها من الجلوس خلف مقود سيارات دودج الشهيرة داخل اللعبة والمعروفة بقدرتها الحصانية العالية وتسارعها الشديد في خط مستقيم ومزايا التحكم القوية. استمتعوا بقيادة سيارة دودج الرياضية المميزة Challenger SRT Hellcat بتصميمها القديم والعصري في آن واحد والتي تعدُّ السيارة الرياضية الوحيدة في العالم بأربعة أبواب. وتأتي سيارة Charger SRT Hellcat بسرعة قصوى تبلغ 203 ميل في الساعة، أما سيارة Hornet الطراز الكهربائي الأول لدى دودج، فستجلب أسلوب القيادة الجديد لمجموعة سيارات الشركة ذات الأداء العالي والمتفوق



قال فنسنت وانج، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى شركة تنسنت جيمز: "يسر ببجي موبايل أن تُعلن عن تعاونها مع شركة سيارات دودج والذي سيدمج عالميّ الألعاب الإلكترونية والسيارات المبتكرة معاً. ستظهر خيارات الألوان المتنوعة لسياراتهم الشهيرة في اللعبة، حيث تعمل على دمج القوة المذهلة للسيارات الرياضية الشهيرة عالية الأداء مع التجربة الاستراتيجية المحتدمة للعبة ببجي موبايل. ونأمل أن يحب اللاعبون ما سيجلبه لهم هذا التعاون!"

قال تيم كونيسكيس، الرئيس التنفيذي لعلامة دودج لدى شركة Stellantis: "لطالما كانت دودج مدفوعة بشغف الأداء والابتكار ودفع حدود التصميم. ويعتبر تعاوننا مع ببجي موبايل شهادةً على هذه الفلسفة، حيث نعمل على توحيد الجهود لجلب التشويق عبر سياراتنا الرياضية عالية الأداء إلى عالم الألعاب الإلكترونية الحيوي".