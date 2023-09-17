نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بجلطات القلب (فيديو)

وجه الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بجلطات القلب، مؤكدًا ضرورة الابتعاد بشكل كامل عن التدخين سواء الإيجابي أو السلبي.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten”، اليوم الأحد، أن كل أنواع التدخين تضر القلب سواء كان التدخين التقليدي أو الإلكتروني.

تأثير مطاعم الوجبات السريعة على صحة القلب

وقال إن مطاعم الوجبات السريعة ساعدت بشكل كبير على انتشار مشكلة ارتفاع الكوليسترول لدى المصريين، ناصحا بتقليل تناول الوجبات السريعة قدر الإمكان.

وأكد أن المشي هو افضل أنواع الأنشطة الوقائية التي تقلل خطورة الإصابة بجلطات القلب، مطالبا بالحفاظ على وجبة الإفطار وعدم تجاهلها نظرا لأهميتها مع تجنب تناول وجبة عشاء ثقيلة ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل النوب بساعتين على الأقل.

نصائح لصحة قلبك

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: ينصح بتناول وجبات متوازنة تشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين النباتي والحيواني بكميات مناسبة. قلل من تناول الدهون المشبعة والكوليسترول والأطعمة المالحة والسكريات المكررة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: قم بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، مثل المشي السريع وركوب الدراجة والسباحة. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية.

التخلص من التدخين: يعد التدخين عاملًا رئيسيًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا كنت تدخن، فعليك السعي للإقلاع عنه. استشر طبيبك للحصول على الدعم والمساعدة في هذا الصدد.

الحفاظ على وزن صحي: يجب السعي للحفاظ على وزن صحي ومناسب والتحكم في الوزن الزائد. البدانة والوزن الزائد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الدهني.

التحكم في ضغط الدم: ينبغي قياس ضغط الدم بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ضغط الدم في مستويات طبيعية. في حالة وجود ضغط دم مرتفع، يجب استشارة الطبيب واتباع العلاج الموصوف.

التعامل مع الضغوط النفسية: يمكن أن يزيد التوتر والضغوط النفسية من خطر الإصابة بأمراض القلب. حاول التعامل مع الضغوط بطرق صحية مثل ممارسة التأمل والاسترخاء وممارسة النشاطات التي تساعد على تخفيف الضغط النفسي.

الحفاظ على مستويات الكوليسترول المنخفضة: حافظ على مستويات الكوليسترول في الدم في المدى الطبيعي. قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، وزود بالأطعمة الصحية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون.