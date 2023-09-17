تنظيم الاتصالات: تخصيص ميزانية لمكافحة الهجمات السيبرانية

كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، عن تخصيص ميزانيات كافية لتشجيع البحث العلمي لمكافحة الهجمات السيبرانية.

أضاف عبد الحافظ خلال المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023 في دورته السابعة، الذي يعقد على مدار يومي 17 و18 سبتمبر، أن هناك تعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية والصناعية، وندعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالأمن السيبراني، لرفع مستوى الخبرات.

تابع عبدالحافظ، أنه سيتم تعزيز التعاون الدولي والاتفاق على الحد من الهجومات السيبرانية، وأيضا وعزيز الضوابط الدولية عالميًا للتعاون مع المعلومات الرقمية، بالإضافة إلى العمل على تطوير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني، وهناك برامج للطلاب في مختلف المراحل التعليمية لمعرفة الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أنه محتمس لكشف جميع قضايا الآمن السيبراني.

الأسبوع المقبل.. انعقاد المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023 في نسخته السابعة



يعد المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023 محفل دولي فريد يجمع أكبر خبراء أمن المعلومات والأمن السيبراني في العالم، لتوضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجها العالم، برعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعاية وزارة الإنتاج الحربي، وزارة المالية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لرئاسة مجلس الوزراء.



شهد المؤتمر العربي لأمن المعلومات حضور سفراء من عدة دول، وهم: سيرلانكا، المجر، سويسرا، الكويت، السعودية، اليونان، الأردن، التشيك، كرواتيا، غانا، روسيا.

يتميز المؤتمر بالشمولية والتنوع، وتساهم الحكمة والخبرات الجماعية للدول المشاركة في اتباع نهج شامل حقا تجاه الأمن، ويهدف المؤتمر هذا العام إلى التعمق في تأثير الديناميكيات الجيوسياسية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التكنولوجي على المشهد الأمني الإقليمي، من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل وحلقات النقاش والخطابات الرئيسة.