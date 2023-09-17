وفد أجنبي متعدد الجنسيات يدعم مرضى السرطان من الأطفال بالصعيد

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، وفد متنوع من جنسيات مختلفه (كولومبيا وأمريكا و البرازيل وإنجلترا) لدعم الاطفال مرضي السرطان بالمستشفى، بالتنسيق مع القس مايكل موسي راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة.

وحرص الوفد الأجنبي خلال زيارته للمستشفى على لقاء عدد من المرضي، وتحدث أعضاء الوفد معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم لأبناء صعيد مصر

ورافق الوفد الأجنبي، فريق العلاقات العامة في جولة على أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تخدم الآلاف من المرضى بمحافظات الصعيد، وتعريفهم بآخر التطورات العلمية التي حققتها المستشفى ومنها نشر الأبحاث العلمية المتخصصة فى الدوريات العالمية.

وحرص الوفد الاجنبي خلال تواجده في مستشفى الاطفال لعلاج أمراض السرطان على عمل الفقرات الترفيهيه والفنية وتوزيع الهدايا وإلالعاب و أبدوا إعجابهم بأساليب العلاج الحديثه و بالبنية التحتيه للمستشفى و اعتماد المستشفي على مصادر طاقه نظيفه تتماشى مع الاساليب الحديثة في الحفاظ على البيئة.

والتقط الوفد الاجنبي الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين، معربين عن سعادتهم الكبيرة بتلك الزيارة المميزة، مؤكدين على استمرار دعم المرضى بإطلاق مبادرة في بلادهم للحديث عن أول صرح طبي مجاني بصعيد مصر، وحث اصدقائهم على زيارة المستشفى والتبرع لها.

ومن جانبه ابدى الاستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بزيارة الوفد الاجنبي، الذى يضم جنسيات مختلفه من (كولومبيا وأمريكا و البرازيل وإنجلترا) لدعم الاطفال مرضي السرطان، مؤكدا على ان هذه الزيارات الداعمة لمرضي الأورام تؤكد على أن المستشفى مستمرة في نجاحاتها، والتنوع في الخدمات الطبية التى تساهم في شفاء الحالات للوصول للهدف المنشود «صعيد بلا سرطان »