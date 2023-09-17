ننشر حيثيات الحكم على المتهم بالتحرش بـ موظفة أجنبية سنة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على مندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة، لإدانته بالتحرش الجنسي بـ موظفة أجنبية بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن وجانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم كريم أ دلف إلى مسكن المجني عليها موظفة أجنبية والتي تعمل بالقاهرة مدعيا أنه مندوب شركة صيانة أجهزة كهربائية وبعد دخوله إلى حمام الشقة وخرج فوجئت به يقبل يدها قائلا لها بالإنجليزية “أنت جميلة”، فقامت بمحاولة طرده من الشقة إلا إنه أخرج لها عضوه الذكري فقامت بالصراخ ففر هارباً وبضبطه أنكر صلته بالواقعة كما أنكر معرفته بالمجني عليها.

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان قد أقام الدليل عليها وعلي صحة أسنادها ال المتهم من أقوال المجني عليها ملكة ماي أفونجول وتحريات ضابط الشرطة وما ورد بملاحظة النيابة العامة اذ قررت المجني عليها.

وقالت المجني عليها موظفة أجنبية إن وحال تواجدها بالشقة مسكنها طرق المتهم عليها الباب ففتحت وإذا به يحدثها بالعربية التي لا تفهمها إلا أنها فهمت من حديثه وإشارته أنه حضر لإصلاح سخان الحمام فأوصلته اليه وبعد خروجه فوجئت بالمتهم يقبل يدها مقررا لها بالانجليزية أنها جميلة فحاولت طرده من الشقة مسكنها الا انه أخرج عضوه الذكري فما كان منها الا ان قامت بالصراخ مستغيثه بقاطني العقار ففر المتهم هاربا.

شهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة وأقتراف المتهم لها قاصدا حصوله على منفعة جنسية من المجني عليها.

أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند اليه من اتهام ،حيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بانكار الاتهام وجادل عنه محام شرح ظروف الدعوي وملابساتها ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبتناقض أقوال المبلغة وبطلان التحريات وانتهي الي طلب براءة المتهم مما نسب اليه

واضافت الحيثيات أن المحكمة لا تعول علي انكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بعد أن أطمأن وجدانها الي ارتكاب المتهم للواقعة من أقوال المجني عليها و التي لا تربطها به صلة وتعمل في مركز مرموق كدبلوماسية تمثل بلدها "الفلبين" في جمهورية مصر العربية وقد تعرفت علي المتهم أمام النيابة العامة وأكدت ارتكابه الواقعة ، وقد خلت الأوراق مما ينفي الاتهام عن المتهم الذي أكدت تحريات الشرطة صحة ارتكاب الواقعة.