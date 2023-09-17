النصر ينجح في الحصول على خدمات حارس بتروجيت رسميا

نجح نادي النصر بقيادة اشرف توفيق، في التعاقد مع أحمد نعمين الشهير بالحضري حارس مرمي بتروجيت، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب.

جاء انضمام أحمد نعمين لصفوف النصر بناء على اقتناع اشرف توفيق بقدرات اللاعب الذي يشغل مركز خط الوسط المدافع.

ووقع نعمين للنصر في صفقة انتقال حر في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

احمد نعمين الشهير بالحضري من مواليد 2001 بدأ مسيرته مع الكرة في صفوف الناشئين بنادي بتروجيت وتم تصعيده للفريق الاول موسم ٢٠١٨ بالدوري الممتاز.

وكان النصر أعلن عن تعاقده مع اسلام عادل الظهير الأيمن لفريق بورتو السويس ومحمد بديع لاعب منتخب السويس وإبراهيم يحيي لاعب انبي وزد اف سي.

ويخوص فريق النصر مباراة ودية يوم الاثنين مع الالومنيوم وكان النصر قد فاز إلى مكادي باربعة أهداف لهدف كما فاز على غزل المحلة بهدف دون رد وتعادل مع القناة 2/2 وديا.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا