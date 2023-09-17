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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملات لمتابعة حالة النظافة العامة وتسوية وتمهيد الطرق بالمنيا

تمهيد الطرق
تمهيد الطرق

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة  المنيا ، جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء الرئيسية ، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، وتسوية وتمهيد الطرق أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات.

 

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة، وفي هذا السياق، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، تركيب عدد من المطبات الصناعية على طريق القاهرة  - أسوان الزراعي أمام قري التوفيقية، والشعراوية، بالإشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، بحضور المهندس أحمد حسن مدير مدير الطرق.

لافتاً ،إلي أن تنفيذ وتركيب المطبات الصناعية مطابق للمواصفات القياسية  ، وذلك في إطار تيسير الحركة المرورية للسيارات، وحرصًا على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية، كما تفقد رئيس المركز شارع الشريف و تفرعاته تمهيدا لرصفه ورفع كفاءته ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2023 /2024 ، بالتنسيق مع هندسة الطرق و الكبارى ، وذلك للتيسير على المواطنين .

 

كما أكد تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة وتمهيد الطرق بقرية إتليدم  ، إلى جانب  تنفيذ حملة استهدفت صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات بقرية بني موسي ، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمركز ، للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة شمال  المنيا ، أعمال النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقري كفر عبد الخالق- بنى عامر، وعطف حيدر حيث تم رفع الأتربة والناتج اليومي للمخلفات ، من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق ، وتوسعته للمارة والسيارات.

 

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قال هشام فايز رئيس المركز، إن أعمال الصيانة الدورية مستمرة لأعمدة الانارة العامة بالطرق الرئيسية بالمركز والقري، حيث تم صيانة أعمدة الإنارة على طريق قرية أولاد الشيخ علي ، إحدى قرى مجلس قروي بردنوها، وإصلاح العطل الموجود بالخط ، وصيانة كشافات الإنارة بالطريق ، كما تم تمهيد وتسوية طريق ٢٤٢ امتداد شارع الثورة في زمام حي غرب المدينة ، من بداية النافورة وحتى الطريق الدائري ، بإستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها .

كما أشار اللواء  أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ،إلى مواصلة الوحدة المحلية لمجلس قروى ، نواى ، ودروة ، و ابشادات حملاتها لتمهيد الشوارع ، حيث شملت طريق قرى ، نواي  ، و دروة ،و الشيخ شبيكة ، وتم رفع المخلفات بنطاق الوحدات المحلية ، و نقلها إلى الظهير الصحراوى .

الجريدة الورقية