حملات لمتابعة حالة النظافة العامة وتسوية وتمهيد الطرق بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء الرئيسية ، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، وتسوية وتمهيد الطرق أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة، وفي هذا السياق، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، تركيب عدد من المطبات الصناعية على طريق القاهرة - أسوان الزراعي أمام قري التوفيقية، والشعراوية، بالإشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، بحضور المهندس أحمد حسن مدير مدير الطرق.

لافتاً ،إلي أن تنفيذ وتركيب المطبات الصناعية مطابق للمواصفات القياسية ، وذلك في إطار تيسير الحركة المرورية للسيارات، وحرصًا على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية، كما تفقد رئيس المركز شارع الشريف و تفرعاته تمهيدا لرصفه ورفع كفاءته ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2023 /2024 ، بالتنسيق مع هندسة الطرق و الكبارى ، وذلك للتيسير على المواطنين .

كما أكد تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة وتمهيد الطرق بقرية إتليدم ، إلى جانب تنفيذ حملة استهدفت صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات بقرية بني موسي ، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمركز ، للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، أعمال النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقري كفر عبد الخالق- بنى عامر، وعطف حيدر حيث تم رفع الأتربة والناتج اليومي للمخلفات ، من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق ، وتوسعته للمارة والسيارات.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قال هشام فايز رئيس المركز، إن أعمال الصيانة الدورية مستمرة لأعمدة الانارة العامة بالطرق الرئيسية بالمركز والقري، حيث تم صيانة أعمدة الإنارة على طريق قرية أولاد الشيخ علي ، إحدى قرى مجلس قروي بردنوها، وإصلاح العطل الموجود بالخط ، وصيانة كشافات الإنارة بالطريق ، كما تم تمهيد وتسوية طريق ٢٤٢ امتداد شارع الثورة في زمام حي غرب المدينة ، من بداية النافورة وحتى الطريق الدائري ، بإستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها .

كما أشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ،إلى مواصلة الوحدة المحلية لمجلس قروى ، نواى ، ودروة ، و ابشادات حملاتها لتمهيد الشوارع ، حيث شملت طريق قرى ، نواي ، و دروة ،و الشيخ شبيكة ، وتم رفع المخلفات بنطاق الوحدات المحلية ، و نقلها إلى الظهير الصحراوى .