سترلينج يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث بـ البريميرليج

تنتظر جماهير تشيلسي مواجهة قوية أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث

حارس المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل

الوسط: بين تشيلويل، كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، مالو جوستو.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون.

ويرغب الجهاز الفني لـ تشيلسي بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في تحقيق الانتصار خلال مواجهة بورنموث، حيث جاءت نتائج البلوز غير جيدة للجماهير، فقد فاز في مباراتين خلال الأربع مواجهات السابق.

فقد تعرض الفريق الأزرق للخسارة من نوتينجهام فورست بهدف نظيف بالجولة الماضية من البريميرليج، بينما فاز على كل من ويمبلدون ولوتون تاون، فيما خسر من وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث أمام تشيلسي في الرابعة من عصرًا، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيتاليتي.

وتُذاع مواجهة بورنموث وتشيلسي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم ماضية.

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