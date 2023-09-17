الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سترلينج يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث بـ البريميرليج

تشيلسي
تشيلسي

تنتظر جماهير تشيلسي مواجهة قوية أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024.

txt

ناشئو الأهلي يمطرون شباك أسوان بتسعة أهداف

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث

حارس المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل

الوسط: بين تشيلويل، كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، مالو جوستو.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون.

ويرغب الجهاز الفني لـ تشيلسي بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في تحقيق الانتصار خلال مواجهة بورنموث، حيث جاءت نتائج البلوز غير جيدة للجماهير، فقد فاز في مباراتين خلال الأربع مواجهات السابق.

فقد تعرض الفريق الأزرق للخسارة من نوتينجهام فورست بهدف نظيف بالجولة الماضية من البريميرليج، بينما فاز على كل من ويمبلدون ولوتون تاون، فيما خسر من وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث أمام تشيلسي في الرابعة من عصرًا، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيتاليتي.

وتُذاع مواجهة بورنموث وتشيلسي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم ماضية.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا

مواد متعلقة

انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للمصارعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد بالدوري الإسباني
الجريدة الورقية