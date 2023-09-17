انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للمصارعة

انطلقت أمس السبت بدولة صربيا ، منافسات بطولة العالم للمصارعة ، بتواجد المنتخب الوطني خلال الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وتستأنف اليوم الأحد منافسات البطولة خلال يومها الثاني.



وتشارك البعثة المصرية في منافسات بـ 11 لاعبا ولاعبة على النحو التالي:

المصارعة الحرة: عمرو رضا - ضياء جودة - جمال عبد الناصر - مصطفى جبر

في منافسات المصارعة الرومانية: محمد إيهاب - محمد إبراهيم كيشو - هيثم فهمي - محمد مصطفى - عبد اللطيف منيع - محمد جبر.

المصارعة النسائية: سمر حمزة

وفاة أسطورة المصارعة ..

على صعيد آخر ، أعلن تربيل إيتش أسطورة المصارعة الحرة في أغسطس الماضي نبأ وفاة براي وايت لاعب المصارعة الشهير عن 36 عامًا ، عبر موقع التواصل بمنصة "إكس"، بعدما تلقى الخبر من والد "براي"، مايك روتوندا أسطورة اللعبة.

وأضاف "إيتش"، أنه يطالب الجميع بإحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت، فيما من جانبها أكد الاتحاد الدولي للمصارعة "WWE" خبر وفاة المصارع، وأعربت عن حزنها وتقديم التعازي لأسرته واصدقائه ومحبيه.

وعاني من مشاكل صحية خطيرة لم يتم الكشف عنها، وكانت وراء ابتعاده عن المصارعة، بالإضافة لإختفاءه إعلاميا، فيما أشارت تقارير أن وفاته بسبب نوبة قلبية آثر مضاعفات إصابته بـ فيروس كورونا.

براي وايت، من مواليد 1987 ، وهو نجل أسطورة المصارعة مايك روتوندا، وجده الراحل بلاك جاك موليجان - الذي تم إدراجه في قاعة مشاهير WWE في عام 2006.

وحرص المصارعون وعشاق اللعبة على تقديم التعازي لـ "وايت" الذي حصل على حزام اللعبة خلال عام 2017.



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