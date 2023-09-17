رب أسرة زارها السيسي: رجل بسيط ومتواضع وأجبر بخاطرنا (فيديو)

أكد عادل فكري رب الأسرة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة بني سويف، أنّ الرئيس إنسان بمعنى الكلمة، وعندما تحدث معنا شعرت بأنه واحد منا، مضيفًا: "دخلته علينا تشرح القلب، هو رجل بسيط ومتواضع واحتضن الجميع، لم يطلب منه أحد مصافحته إلا وصافحه، جبر خاطر الجميع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، أن الجماهير كانت حول الرئيس السيسي في كل مكان والناس التحمت معه التحاما تاما، وكنا كلنا سعداء بوجوده بيننا.

وأضافت ثناء مرعي زوجة رب الأسرة: "لما قلنا له اتفضل طلع معانا وجبر بخاطرنا، ولم أكن أتوقع أن يزورنا، أبدا"، مشيدة بمشروعات حياة كريمة، مشددة على أنها قدمت كل أنواع الخدمات للقرى المستفيدة في صعيد مصر.

وتابعت: "جيراننا فرحانين بالزيارة وبيقولوا لنا ألف مبروك، وهو مكسرش بخاطر حد، حتى الأطفال الصغيرة كانت بتجري في الشارع عليه مكنش بيحوش أحد وكله كان بيبوسه ويحضنه، وسيدة كبيرة سلم عليها ومرضيش يكسفها أبدا، والزيارة دي تتسجل في التاريخ وهتبقى معانا العمر كله".

وأشار إلى أن القرى شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدما الشكر للرئيس: "مش عاوزين أكتر من كده".

وذكر أن الناس يطلقون على قرية سدس الأمراء سدس سيتي، كلنا منبهرون بجمالها وروعتها ونتعامل معها على أنها محافظة وليست قرية، أما الطريق فهو رائع ومميز للغاية مثل الأوتستراد بالقاهرة.

ولفت إلى أن كل القرى التابعة لمركز ببا واستفادت من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد نقلة حضارية كبيرة بفضل الله عز وجل ومجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين على المبادرة: "الناس مبتنامش، شغل ليل ونهار في القرى، وخاصة أن مركز ببا كبير وبه قرى كثيرة، وكلنا سنستفيد من حياة كريمة".

وواصل: "بصفتي موجه في وزارة التربية والتعليم فأنا أزور مدارس مركز ببا كلها، وأقول إنه لا توجد قرية لا تشهد أعمالا إنشائية في البنية التحتية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه، ولم يكن أحد أن يتم كل ذلك في قرى صغيرة".

القرية تحولت إلى مدينة

وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان متواجدا في منصة بمشروع الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي والتي تبعد عن بيته 200 متر، وعندما صعد إلى المنصة وألقى الكلمة ونزل من عليها تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف: "أول ما الرئيس نزل وبدأ في التفقد لقيته داخل الشارع اللي إحنا ساكنين فيه وطبعا كنا نحييه من البلكونة مع أسرتي وقلنا له اتفضل عندنا يا ريس، فابتسم وقالي أنا طالع لك، ولم أكن متوقعا لهذه الاستجابة".