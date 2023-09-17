احسب هتقبض كام بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة

تشهد الفترة المقبلة تحسناً ملحوظاً في مرتبات موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث ستطرأ الزيادة على المرتبات الجديد للموظفين، وفقا للموعد الذي سيصدر به بيان من مجلس الوزراء ووزارة المالية خلال الساعات المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، أعلن الرئيس السيسي، مجموعة من القرارات المهمة، تقديرًا منه حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية، لمواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الأزمة "الروسية – الأوكرانية".

وفي ضوء قرارات الرئيس التي كان من بينها زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، نستعرض جدول المرتبات الجديد للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والجهات الحكومية.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 10.800 ألف جنيه إلى 11ألفا و100 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية من 8.208 ألف جنيه إلى 8.508 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6.912 ألف جنيه إلى7.212 ألف جنيه .

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6.264 ألف جنيه إلى 6.564 ألف جنيه .

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5.564 ألف جنيه إلى 5.864 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5.350 ألف جنيه إلى 5.650 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4.793 ألف جنيه إلى 5.093 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4.536 ألف جنيه إلى 4.836 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3.745 جنيه إلى 4.045 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير من 6.420 ألف جنيه إلى 6.720 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه من 7.490 ألف جنيه إلى 7.790 ألف جنيه.

قرارات الرئيس السيسي

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.

- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.