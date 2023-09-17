موعد مباراة بورنموث وتشيلسي والقنوات الناقلة

يستعد تشيلسي لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، بعد النتائج المتذبذبة للفريق خلال الفترة الماضية، حيث حقق الفوز في مباراتين خلال الأربع مواجهات الماضية.

فقد تعرض للخسارة من نوتينجهام فورست بهدف نظيف، بينما حقق الفوز على كل من ويمبلدون ولوتون تاون، فيما خسر من وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة بورنموث وتشيلسي

تنطلق مواجهة بورنموث أمام تشيلسي في الرابعة من عصرًا، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيتاليتي.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة بورنموث وتشيلسي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم ماضية.

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