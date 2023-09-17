الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة بورنموث وتشيلسي والقنوات الناقلة

بورنموث وتشيلسي
بورنموث وتشيلسي

يستعد تشيلسي لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، بعد النتائج المتذبذبة للفريق خلال الفترة الماضية، حيث حقق الفوز في مباراتين خلال الأربع مواجهات الماضية.

فقد تعرض للخسارة من نوتينجهام فورست بهدف نظيف، بينما حقق الفوز على كل من ويمبلدون ولوتون تاون، فيما خسر من وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة بورنموث وتشيلسي

تنطلق مواجهة بورنموث أمام تشيلسي في الرابعة من عصرًا، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيتاليتي.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة بورنموث وتشيلسي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم ماضية.

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