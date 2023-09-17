بعد قليل محاكمة المتهم بالتخلص من طفلته

تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عامل متهم بقتل طفلته، بسبب تبولها اللاإرادي في منطقة البدرشين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 21140 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البدرشين، أن المتهم "محمد ع." عامل محاجر، 28 عاما، قتل ابنته الطفلة "منة" 3 سنوات، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ما أن ظفر بطفلته المجني عليها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة"، وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخرى، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

يذكر أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.