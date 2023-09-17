اليوم العالمي لسلامة المرضى .. فرصة لإدراك الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

يحتفل العالم اليوم في ال 17 من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي أقرته منظمة الصحة العالمية منذ أعوام، كفرصة سنوية لتذكر مدى أهمية المحافظة على صحة الإنسان وطرق الوقاية من الأمراض.

ويحتفل العالم هذا العام تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، تقديراً للدور الحاسم الذي يؤديه المرضى والأسر ومقدمو الرعاية في مجال صون السلامة في الرعاية الصحية.

و اليوم العالمي لسلامة المرضى هو أحد أيام الصحة العامة العالمية التي تحتفي بها المنظمة، والتي حددتها جمعية الصحة العالمية في عام 2019 باعتمادها القرار ج ص ع 72-6 - "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى".

هدف الاحتفال

ويهدف الإحتفال بهذا اليوم في إذكاء الوعي العام والمشاركة، وتعزيز الفهم العالمي، والعمل من أجل التضامن والعمل العالميين من جانب الدول الأعضاء لتعزيز سلامة المرضى والحد من الضرر الذي يصيب المرضى.

ويعد جهاز المناعة هو أول خط دفاعك عندما تعاني من البرد أو إنفلونزا أو غيره من الأمراض في الطقس الباردة، جهازك المناعي يساعدك على الشفاء والبقاء على ما يرام.

طرق تعزيز المناعة

ولعل الاحتفال بهذا اليوم هو فرصة لتذكر أبرز الطرق الطبيعية لتقوية المناعة بحسب العديد من الأطباء كالآتي: