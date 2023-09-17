بعد قليل نظر محاكمة أستاذ جامعى ومخرج تلفزيوني

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة أستاذ جامعي ومخرج تلفزيوني متهمين بخطف فتاة بسبب أعمال السحر بمدينة نصر ثان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، خطفا بالاشتراك مع آخر مجهول المجني عليها بالتحايل الواقع عليها.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني قام بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول، وأنه على تواصل مع ساحر إفريقي، بإمكانه إزالة السحر فتواصلت معه فطلب منها الحضور إلى محل عمله.

واقترنت تلك الجناية بمواقعة المجني عليها بالتحريض الواقع من كل من المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول، زعم أنه الساحر وطلب منها خلع كامل ملابسها، وأخذ في تهديدها بالثعابين وواقعها.

كما هددا المجني عليها بنشر المقاطع المصورة لمواقعتها حال عدم مغادرتها البلاد، ورد المبالغ التي تحصلت عليها من عملها معهما، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره أربعمائة وخمسون ألف جنيه.

عقوبة الخطف

تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟

تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.