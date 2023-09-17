يوم علمي في مستشفى الفيوم العام

عقد قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور ميشيل عطا -رئيس القسم والدكتور سيد الحنفى -مدير وحدة السمعيات اليوم العلمى الثاني للقسم برعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور محمد الدمرداش - مدير المستشفى .

قام الدكتور محمد قطب - استاذ الانف والاذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الفيوم بالقاء محاضرة عن شلل العصب الوجهي طرق التشخيص والعلاج و دور الاشعة المقطعية في تشخيص امراض الانف والجيوب الانفية.

كما القى الدكتور عبد الشافي صاوى - استاذ بمعهد السمع والكلام محاضرة عن الدوار او الدوخه وارتباطه بكافة التخصصات الطبية.

حضر اليوم العلمي 20 طبيب من تخصص الانف والاذن بمختلف المستشفيات بالاضافه الى 15 من تمريض المستشفى العام بقاعة المناظير بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية.

على جانب آخر كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ٤ من المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة رئيس قطاع و ٦ من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة مدير عام و٥٧ موظفاً من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي للترقي للدرجات الوظيفية الأخرى وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة .

وحضر حفل التكريم المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن.

وأكد "النجار" حرص الشركة على تكريم الكوادر المميزة وتطوير مهارات العاملين العملية والعلمية على حد سواء مما يسهم في تحسين منظومة العمل بالشركة وخدمة أهدافها .

لافتاً إلى أن اختبارات المسار الوظيفي تمت بتوجيهات وبإشراف كامل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعد شرط أساسي للترقي للدرجات الأعلى لكافة التخصصات الفنية والإدارية بالقطاعات المختلفة بالشركة .