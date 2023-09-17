تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

يواصل ريال مدريد استعدادته القوية لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويترقب عشاق ريال مدريد مباراة الفريق اليوم، من أجل استعادة صدارة المسابقة، بعدما تصدر برشلونة الليجا برصيد 13 نقطة، فيما يحل الريال في الوصافة بـ 12 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، جارسيا.

الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

ويبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن الفوز على بمباراة الليلة، وذلك للاستمرار في تقديم العروض القوية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام سوسيداد في الـ 10 من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، معقل الملكي.

ومن المنتظر أن تُذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1، والتي سيقوم بالتعليق عليها المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الدوري الإسباني