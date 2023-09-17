ارتفاع أسعار الكتاكيت صباح اليوم الأحد من أرض المزرعة.. الساسو بكام

أسعار الكتاكيت.. أسعار الكتاكيت.. شهدت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الأحد من أرض المزرعة ارتفاعًا، فيما سجل سعر الكتكوت البلدي 10.75 جنيه، سجل سعر الكتكوت الساسو 16.75 جنيه.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها "الأبيض والساسو والأسود والبلدي"، وجاءت أسعارهم على النحو الآتي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد في المزرعة

الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 20 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت البلدي 10.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو 16.75 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 19 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة المنصورة للدواجن 10.4 جنيه.

سعر الكتكوت شركة أمات للدواجن 22.5 جنيه «روص-IR».

سعر الكتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 27.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة كايرو ثري ايه للدواجن 26.5 جنيه «هابر وافشنسي بلس».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الصلاح 27 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الوادي 25.5 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة حسن الغريب 25 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت سمان أبيض بيور نحو 6 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أسمر 3.5 جنيه.

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 36 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 29 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 42 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 33.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.