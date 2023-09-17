ريال مدريد وسوسيداد.. الموعد والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير كرة القدم الإسبانية مواجهة قوية ومثيرة تجمع ريال مدريد بنظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في تحقيق الفوز على سوسيداد، من أجل استعادة الصدراة من الغريم التقليدي برشلونة، بعدما حقق الأخير الفوز بخماسية نظيفة بالأمس على ريال بيتيس.

فيما يرغب إيمانول ألغاوسيل، المدير الفني لريال سوسيداد، في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب مدريد "سنتياجو بيرنابيو"، والتي تواجه أغلبية خصوم الريال معاناة كبيرة في اللعب عليه.

موعد المباراة

تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد أمام سوسيداد في العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، معقل الملكي.

القنوات الناقلة

تُنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1، والتي سيقوم بالتعليق عليها المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الدوري الإسباني

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم بشكل مؤقت برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بـ 12 نقطة، ويأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثالث بـ 10 نقاط، وجيرونا رابع الترتيب بـ 10 نقاط أيضًا.