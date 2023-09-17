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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تعلن حالة الإنذار البرتقالى فى 10 أقاليم بسبب العواصف الرعدية

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة "إنذار برتقالي" فى 10 أقاليم جديدة بسبب العواصف ليصل عدد الأقاليم فى هذه الحالة إلى 33 إقليما.

 

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وذكرت قناة "فرانس إنفو تى في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد أن الأقاليم العشرة التى تم وضعها للتو فى حالة "إنذار برتقالي" بسبب "العواصف الرعدية" هم المقاطعات الثمانية فى "إيل دو فرانس" (فى شمال وسط فرنسا وعاصمتها مدينة باريس) و"أور-إي-لوار" (فى شمال غرب فرنسا) و"لواريت" (هو جزء من المنطقة الوسطى فى فرنسا). 

 

 

وأضافت القناة أن حالة الإنذار ستبدأ فى هذه الأقاليم الساعة 4 مساء (حسب التوقيت المحلى لفرنسا).

 

 

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