ضبط لحوم وأسماك مخالفة في حملات تفتيشية بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالإشتراك مع الجهات المعنية من: مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين،الرقابة الصحية، الرقابة الإدارية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ١١ محضرًا وضبط ٦٠٠ كجم تقريبًا لحوم مخالفة بيانها ٦٦ كجم لحوم بقرى، و٥ كجم لحوم جمسي مذبوحة المجازر الحكومية، و٢٤٤ كجم لحوم مصنعة، و٢٨٠ كجم أسماك ملحة فاسدة، تم إعدامها.

ولفت إلى تحرير ١١ محضرًا مخالفًا، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.