وزير الإسكان: تنفيذ 75 مشروعًا بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ "حياة كريمة"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 75 مشروعاً بمركز مطوبس، بمحافظة كفرالشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ويضم المركز 5 وحدات محلية بها 18 قرية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ18 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى 8 قرى، وجارٍ تنفيذ الأعمال بـ10 قرى، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95 %، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة.

وأضاف: شملت أعمال الكهرباء التى تم ويجرى تنفيذها، ما يلى، توريد وتركيب موزعى جهد متوسط، وإنشاء مبنيين لهما، وتوريد وتركيب 9 خلايا جهد متوسط، و34 لوحة ربط حلقى، و187 سكينة هوائية جهد متوسط، و1256 عمود جهد متوسط، و234 طن موصلات جهد متوسط، و249 محول قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، و358 كشك محولات فارغة قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، و191 كم كابلات جهد متوسط، و44 كم كابلات جهد منخفض، و17176 عمود جهد منخفض، و1624 كم موصلات جهد منخفض، و6000 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مجمعات خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 مجمعات للخدمات الزراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ14 مركز شباب (إنشاء – تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالى 15 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وأشار نصار، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ، تشمل أيضاً، إنشاء مستشفى مركزي بمركز مطوبس، وإنشاء ورفع كفاءة خفيف لـ22 (وحدة صحية - مركز طبى، تم الانتهاء من مشروعات رفع الكفاءة)، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم إنشاء 6 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، كما تم الانتهاء من 23 كوبرى على المجارى المائية (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير وتوسيع)، من إجمالى 24 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع من إجمالى 7 مشروعات لإنشاء ورفع كفاءة (وحدات اجتماعية – مراكز لتنمية الأسرة – مركز تأهيل اجتماعى)، ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى.

وذكر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية، فى 3 قرى بمشروع "سكن كريم"، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.