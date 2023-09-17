السيطرة على حريق اندلع في منزلين بسبب فرن بلدي بساقلتة

شهدت قرية الفراسية بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حظيرة ملحقة بمنزل بذات الناحية بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وامتدت النيران لمنزل مجاور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغًا بنشوب حريق بحظيره بناحية الفراسية دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيره ملحقه بمنزل ملك "حفظي . ا . م . م" 45 حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم بذات الناحية وأمتدت النيران لسطح منزل مجاور ملك "عزام . ر . ش . ع" 41 عامل ومقيم بذات الناحية 00 وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .





نتج عن ذلك إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل دون حدوث إصابات .





وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحظيرة الأول ونفيا الشبهه الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .