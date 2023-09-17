تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

يواصل بيراميدز استعدادته القوية لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عن العودة بنتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب في تحقيق الفوز على الفريق الرواندي، بعد الصفقات والتدعيمات القوية التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتواجد على رأس قائمة بيراميدز لهذه المباراة عدد من اللاعبين المميزين، والتي يأتي على رأسهم: عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي، والمهاجم الإفريقي الجديد فيستون مايلي.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الجيش الراوندي

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين، أحمد توفيق، وليد الكرتي.

خطالهجوم: إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، فيستون مايلي

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في الرابعة من عصر اليوم، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث ستُذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال المواسم الطويلة الماضية.

يذكر أن السماوي شارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما جاء وصيفًا لبطولة الدوري المصري الموسم الماضي، والتي نجح المارد الأحمر "الأهلي" في تحقيق اللقب.