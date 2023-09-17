حزمة إجراءات للمساهمة في إنهاء أزمة السجائر.. تفاصيل

خلال الآونة الأخيرة.. تعالت العديد من صيحات الاستغاثات والآنات بالشارع المصري والمتعلقة بأزمة السجائر، عقب زيادة أسعار السجائر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث وصلت أسعار سجائر الكليوباترا إلى مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية.

ويرجع مراقبون بالسوق المصري سبب الأزمة إلى الهرم التوزيعي لأسعار السجائر، لأن المتعدين والموزعين قاموا بتخزين السجائر وبعد فترة قاموا برفع الأسعار حسب ما رؤيتهم، الخطوة الثالثة، توزيع السجائر التى تم مصادرتها، بمنافذ وطنية.

وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السجائر وجشع التجار، ولرفع الإنتاج والضخ في الأسواق المحلية، حيث تراجعت أسعار السجائر 20 جنيها ليصبح سعر العلبة 40 جنيها بعد ارتفاعها بشكل كبير مؤخرًا.

الشرقية للدخان وخفض أسعار السجائر

ولجأت شركة الشرقية للدخان إلى زيادة الإنتاج لرفع الإنتاج والضخ في الأسواق، وزيادة المعروض بوفرة، حيث تخطت كمية التوزيع حوالي الـ 150 مليون سيجارة يوميًا على الأسواق بمختلف المحافظات.

وجاء الانخفاض في أسعار السجائر بسبب قرار شركة الشرقية للدخان بزيادة الإنتاج، ووجود مراقبة على الأسواق لمتابعة ومنع جشع التجار.

حسن التوزيع وتغطية احتياجات المستهلكين

وكشف المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن شركة الشرقية للدخان تتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة، والتأكد من حسن توزيعها للجمهور لتغطية احتياجات المستهلكين، وتلبية احتياجات السوق.

يذكر أن شركة الشرقية للدخان رفعت كمية الإنتاج بنسبة 15% لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم لجأت إلى رفع الإنتاج مرة أخرى بنسبة 25% لتغطية احتياجات المواطنين، وزيادة إنتاجها من السجائر بنسبة إجمالية 40% مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية، وذلك للتصدي لأزمة السوق السوداء.

صفقة القرن بعالم التبغ

وكانت شركة شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وبلغت قيمة الصفقة بلغت 625 مليون دولار، مما سيعزز البورصة المصرية ويزيد من التداول، ويظهر مصداقية الدولة في عمليات التخارج من بعض القطاعات.

ولفت إلى أن اتفاقية الاستحواذ تتضمن أيضًا ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدي لزيادة الأسعار.